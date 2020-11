Judo, Europei 2020: Nicholas Mungai vince e convince contro Eduard Trippel nel primo turno dei -90 kg (Di sabato 21 novembre 2020) Risponde presente e con qualità Nicholas Mungai nel suo match d’esordio negli Europei 2020 di Judo. L’azzurro, impegnato sul tatami della O2 Arena a Praga (Repubblica Ceca) nella categoria dei -90 kg maschili, ha sconfitto in maniera perentoria ed autorevole il tedesco Eduard Trippel. Un successo netto quello di Mungai, bisognoso di punti nel ranking per rientrare nel computo dei qualificati alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Il nostro portacolori, mettendo sul tatami tanta intensità, ha subito messo in difficoltà il teutonico (n.17 del ranking), cercando insistentemente di attuare delle prese. Poi, un’azione a terra di pregevole fattura è valsa l’ippon, inaspettato per quello che si poteva immaginare alla vigilia. Mungai, da questo ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Risponde presente e con qualitànel suo match d’esordio neglidi. L’azzurro, impegnato sul tatami della O2 Arena a Praga (Repubblica Ceca) nella categoria dei -90 kg maschili, ha sconfitto in maniera perentoria ed autorevole il tedesco. Un successo netto quello di, bisognoso di punti nel ranking per rientrare nel computo dei qualificati alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Il nostro portacolori, mettendo sul tatami tanta intensità, ha subito messo in difficoltà il teutonico (n.17 del ranking), cercando insistentemente di attuare delle prese. Poi, un’azione a terra di pregevole fattura è valsa l’ippon, inaspettato per quello che si poteva immaginare alla vigilia., da questo ...

