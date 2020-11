Judo, Europei 2020: Giorgia Stangherlin perde la finale per il bronzo e chiude quinta nei -78 kg con grandi rimpianti (Di sabato 21 novembre 2020) Si conclude con un altro quinto posto (il terzo della manifestazione) molto amaro per l’Italia il Campionato Europeo Senior 2020 di Judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Giorgia Stangherlin, protagonista comunque di un bellissimo percorso alla sua prima esperienza in questo contesto, è uscita sconfitta per hansoku make (squalifica per tre shido) dalla finale per la medaglia di bronzo contro la kosovara Loriana Kuka dovendosi così accontentare della quinta piazza continentale nella categoria fino a 78 kg. Lo spareggio per il bronzo si gioca sul filo dell’equilibrio fin dalle prime battute, con Stangherlin che riesce però a prendere il centro del tatami costringendo Kuka alla prima sanzione per essere uscita fuori ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Si conclude con un altro quinto posto (il terzo della manifestazione) molto amaro per l’Italia il Campionato Europeo Seniordi, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga., protagonista comunque di un bellissimo percorso alla sua prima esperienza in questo contesto, è uscita sconfitta per hansoku make (squalifica per tre shido) dallaper la medaglia dicontro la kosovara Loriana Kuka dovendosi così accontentare dellapiazza continentale nella categoria fino a 78 kg. Lo spareggio per ilsi gioca sul filo dell’equilibrio fin dalle prime battute, conche riesce però a prendere il centro del tatami costringendo Kuka alla prima sanzione per essere uscita fuori ...

OA_Sport : Judo, Europei 2020: Giorgia Stangherlin perde la finale per il bronzo e chiude quinta nei -78 kg con grandi rimpian… - KenotaniTs : RT @SkySport: ULTIM’ORA JUDO ? Europei, 52 kg: ORO PER ODETTE GIUFFRIDA. Battuta in finale la rumena Chitu ? #SkySport #Judo #Odette #Odett… - OA_Sport : Judo, Europei 2020: Giorgia Stangherlin in finale per il bronzo nei -78 kg, Mungai out agli ottavi - zazoomblog : LIVE Judo Europei in DIRETTA: 21 novembre Giorgia Stangherlin ai ripescaggi. Final Block dalle ore 16 - #Europei… - zazoomblog : Judo Europei 2020: Giorgia Stangherlin vince il ripescaggio e vola in finale per il bronzo! - #Europei #2020:… -