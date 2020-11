Judo, Europei 2020: Giorgia Stangherlin in finale per il bronzo nei -78 kg, Mungai out agli ottavi (Di sabato 21 novembre 2020) La sessione mattutina della terza giornata dei Campionati Europei Senior 2020 di Judo è andata in archivio con un bilancio decisamente positivo in chiave azzurra, considerando che quest’oggi l’Italia partiva con ambizioni sicuramente meno importanti rispetto ai primi due giorni di gara. Alla O2 Arena di Praga i due Judoka nostrani impegnati nel day-3 si sono ben comportati, passando almeno un turno contro pronostico e dimostrando un ottimo stato di forma nonostante il lungo periodo di inattività agonistica. Da segnalare in primis lo splendido percorso di Giorgia Stangherlin, che nel pomeriggio (Final Block dalle ore 16) si giocherà la finale per la medaglia di bronzo nella categoria fino a 78 kg con la kosovara Loriana Kuka. La 24enne ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) La sessione mattutina della terza giornata dei CampionatiSeniordiè andata in archivio con un bilancio decisamente positivo in chiave azzurra, considerando che quest’oggi l’Italia partiva con ambizioni sicuramente meno importanti rispetto ai primi due giorni di gara. Alla O2 Arena di Praga i dueka nostrani impegnati nel day-3 si sono ben comportati, passando almeno un turno contro pronostico e dimostrando un ottimo stato di forma nonostante il lungo periodo di inattività agonistica. Da segnalare in primis lo splendido percorso di, che nel pomeriggio (Final Block dalle ore 16) si giocherà laper la meda dinella categoria fino a 78 kg con la kosovara Loriana Kuka. La 24enne ...

