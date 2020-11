Jiangsu Suning, Eder: “Play-off giocati con stadi pieni, durante il Covid chiusi in stanza singola” (Di sabato 21 novembre 2020) Lo Jiangsu Suning si è laureato campione di Cina.Dopo lo 0-0 della gara d'andata, nel match di ritorno le reti di Eder e Alex Texeira hanno permesso allo Jiangsu di avere la meglio del Guangzhou Evergrande. Uno degli eroi è stato come detto precedentemente l'ex attaccante dell'Inter che, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, ha ricordato la finale e raccontato il periodo legato all'emergenza Coronavirus."Il Covid ci ha sottoposto a sacrifici particolari. Ho lasciato la famiglia in Brasile anche perché stavamo segregati in stanza singola. Ad una certa ora potevamo incontrare anche altri giocatori. L'organizzazione è stata perfetta, protetti al massimo per evitare contagi. In Cina ora la gente gira liberamente per strada senza mascherine. Però non abbiamo potuto festeggiare ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Losi è laureato campione di Cina.Dopo lo 0-0 della gara d'andata, nel match di ritorno le reti die Alex Texeira hanno permesso allodi avere la meglio del Guangzhou Evergrande. Uno degli eroi è stato come detto precedentemente l'ex attaccante dell'Inter che, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, ha ricordato la finale e raccontato il periodo legato all'emergenza Coronavirus."Ilci ha sottoposto a sacrifici particolari. Ho lasciato la famiglia in Brasile anche perché stavamo segregati insingola. Ad una certa ora potevamo incontrare anche altri giocatori. L'organizzazione è stata perfetta, protetti al massimo per evitare contagi. In Cina ora la gente gira liberamente per strada senza mascherine. Però non abbiamo potuto festeggiare ...

