Jasmine Carrisi coach a The Voice perché raccomandata? Albano sbotta e rompe il silenzio (Di sabato 21 novembre 2020) Jasmine Carrisi venerdì sera debutterà come coach nella prima edizione di The Voice Senior al fianco di papà Albano nel team Carrisi. Un debutto nella prima rete Rai che ha fatto storcere il naso a molti che hanno accusato Albano di nepotismo e di averla raccomandata. Intervistato da DiPiù, il cantante di Cellino San Marco ha raccontato com’è nata la collaborazione fra Jasmine Carrisi ed il team di The Voice Senior, prendendone le distanze e rispedendo al mittente l’accusa di nepotismo. “Mi accusano di nepotismo, robe da matti! È mai possibile che debba esserci sempre qualcuno che critica? Io dico: prima cercate di conoscere mia figlia, poi vediamo se avrete ancora voglia di ... Leggi su biccy (Di sabato 21 novembre 2020)venerdì sera debutterà comenella prima edizione di TheSenior al fianco di papànel team. Un debutto nella prima rete Rai che ha fatto storcere il naso a molti che hanno accusatodi nepotismo e di averla. Intervistato da DiPiù, il cantante di Cellino San Marco ha raccontato com’è nata la collaborazione fraed il team di TheSenior, prendendone le distanze e rispedendo al mittente l’accusa di nepotismo. “Mi accusano di nepotismo, robe da matti! È mai possibile che debba esserci sempre qualcuno che critica? Io dico: prima cercate di conoscere mia figlia, poi vediamo se avrete ancora voglia di ...

