Iva Zanicchi: "Ho passato giorni orribili, ma ho sempre pensato positivo" (Di sabato 21 novembre 2020) Un pericolo scampato. Iva Zanicchi racconta la grande paura vissuta nei giorni del ricovero in ospedale a causa del covid. "Ho passato giorni orribili e momenti anche di grande depressione e di paura", confida la cantante a Italia Sì. "Lo ammetto. Ci sono state poche volte dove ho pensato male, il mio terrore era di dover entrare in sala di rianimazione. Grazie a Dio sto meglio". L'artista, che ha compiuto 80 anni lo scorso gennaio, è stata curata per una settimana nell'ospedale di Vimercate: "Quando la dottoressa mi ha detto 'lei da qui non esce', non nascondo la mia fragilità, ho pianto, ho pensato 'da qui non esco più'. Il mio terrore quando non respiravo bene era finire in sala di rianimazione. Ho avuto qualche attimo di disperazione ma è durato pochissimo.

