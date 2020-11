Italiano: “Ci davano per spacciati, ma siamo usciti a testa alta” (Di sabato 21 novembre 2020) Vincenzo Italiano, dopo il pareggio contro l’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare lo 0-0. Queste le parole del tecnico dello Spezia: “Nello spogliatoio sono arrivati voci di chi ci dava per spacciati, se ci tieni un po’ a fare bella figura, queste parole possono darti una nuova spinta. Volevamo uscire a testa alta dal campo anche oggi e ci siamo riusciti. Il nostro obiettivo era dare continuità alla gara contro il Benevento, ci siamo riusciti. Oggi hanno debuttato Vignali e Mattiello, sono felice per loro. In campo tutti sanno come muoversi, in allenamento vengono trattati tutti allo stesso modo. Gasperini? E’ un modello da seguire, nutro grande stima per il mister per cosa ha fatto in passato. Ci siamo salutati. Cercheremo di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Vincenzo, dopo il pareggio contro l’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare lo 0-0. Queste le parole del tecnico dello Spezia: “Nello spogliatoio sono arrivati voci di chi ci dava per, se ci tieni un po’ a fare bella figura, queste parole possono darti una nuova spinta. Volevamo uscire aalta dal campo anche oggi e ciri. Il nostro obiettivo era dare continuità alla gara contro il Benevento, ciri. Oggi hanno debuttato Vignali e Mattiello, sono felice per loro. In campo tutti sanno come muoversi, in allenamento vengono trattati tutti allo stesso modo. Gasperini? E’ un modello da seguire, nutro grande stima per il mister per cosa ha fatto in passato. Cisalutati. Cercheremo di ...

