Italia Si l'appuntamento di sabato 21 novembre su Rai 1 (Di sabato 21 novembre 2020) Italia Si! chi sale sul podio sabato 21 novembre? Alle 16:25 circa su Rai 1 prende la linea Marco Liorni con il suo Italia Si! l'approfondimento del sabato sui temi dell'attualità insieme a personaggi famosi e persone comuni pronti a raccontare la propria storia sul podio. sabato 21 novembre la puntata si apre come sempre con un bimbo appena venuto alla luce: a Milano è nato Giacomo. Sul podio sale il "Peppone" di Trecenta, vicino a Rovigo in Veneto, dove dopo la perdita del "Don Camillo" manca il prete e così è venuto per chiedere al vescovo di mandare al più presto un altro parroco. Su podio poi Arianna che racconta cosa si prova a essere madre di una bimba a 18 anni. Sul podio, poi, due storie simili di donne sole che avevano creduto di aver trovato un amico o ...

