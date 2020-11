Italia e Recovery plan che non c'è. Il rischio di diventare incurabili (Di sabato 21 novembre 2020) In democrazia il peggio non è che il potere debordi, ma che il potere debordi senza che nessuno se ne avveda. Tanto più se il potere ha il volto rassicurante di Roberto Gualtieri. “Nessun ritardo sul Recovery plan”, dice il ministro a Omnibus. “Ma che cosa arriva alle Camere e, soprattutto, quando lo vediamo?”, gli chiede Gianni Trovati, del Sole 24ore. La risposta è da manuale: “Il Recovery plan lo vedrete entro i tempi stabiliti per elaborare il Recovery plan”. Ma guarda un po’, non ci avevamo pensato. Il problema é che non c’è un cittadino, ma neanche un segretario di partito della maggioranza, che sappia quali siano questi tempi stabiliti. Magari perché nessuno li ha stabiliti. Oppure Gualtieri intendeva dire che vedremo il piano quando arriverà alla Commissione europea, chiamata ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) In democrazia il peggio non è che il potere debordi, ma che il potere debordi senza che nessuno se ne avveda. Tanto più se il potere ha il volto rassicurante di Roberto Gualtieri. “Nessun ritardo sul”, dice il ministro a Omnibus. “Ma che cosa arriva alle Camere e, soprattutto, quando lo vediamo?”, gli chiede Gianni Trovati, del Sole 24ore. La risposta è da manuale: “Illo vedrete entro i tempi stabiliti per elaborare il”. Ma guarda un po’, non ci avevamo pensato. Il problema é che non c’è un cittadino, ma neanche un segretario di partito della maggioranza, che sappia quali siano questi tempi stabiliti. Magari perché nessuno li ha stabiliti. Oppure Gualtieri intendeva dire che vedremo il piano quando arriverà alla Commissione europea, chiamata ...

Dagli ultimi dati Istat sull’istruzione e la formazione emerge, per la Sicilia, che: si registra la percentuale più alta di giovani che abbandonano gli studi dopo la licenza media con il 22,4% (18,2% ...

Recovery fund, allarme smog: poche aree green in Puglia

Per Coldiretti, la dotazione di verde pro capite non supera i 10 metri quadrati per abitante In occasione della Giornata nazionale degli alberi, Coldiretti e Federforeste propongono il progetto “Bosco ...

