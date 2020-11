Iraq | imboscata dell’Isis | 2 civili e 6 militari uccisi

Leggi su tpi

Otto persone, di cui 6 militari e due, sono statiindurante un'imboscata organizzata da un gruppo di militanti dell'Isis. Una bomba piazzata sul bordo della strada, a circa 200 chilometri a nord di Baghdad, è esplosa mentre passava un'auto di, e quando i poliziotti e i membri della brigata paramilitare Hachd al-Chaabi sono intervenuti per soccorrerli, sono stati colpiti dagli spari degli jihadisti nascosti.