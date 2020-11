CorSport : ??? #Inzaghi: '#Immobile e #Acerbi super. Rinnovo? La #Lazio è tutto' ?? ?? - RaiSport : ? Simone #Inzaghi: '#Immobile è un leader' Il tecnico #biancoceleste: 'Abbiamo vinto una gara importante contro un'… - laziolibera : Inzaghi: 'Immobile e Acerbi super. Rinnovo? La Lazio è tutto' - zazoomblog : Crotone-Lazio 0-2 Inzaghi: “Immobile come Signori. Futuro? Qui sto bene” - #Crotone-Lazio #Inzaghi: #“Immobile - aciapparoni : #LazioCrotone, partita di grande sostanza e grande mentalità della banda Inzaghi. Tutti bravi, e mi verrebbe da dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Immobile

Sotto l'acquazzone dello Scida, la Lazio batte il Crotone per 2-0 con le reti di Immobile e Correa e sale a quota 14 punti dopo una pausa ...Un gol per tempo e la Lazio risolve la pratica Crotone. Una rete di Immobile al 21' con un gran colpo di testa e una di Correa al minuto 58 danno la quarta vittoria in campionato ad Inzaghi e ai suoi ...