Investire nell’Italia per mobilitare il risparmio nazionale

Roma, 21 nov – L'Associazione Bancaria Italiana ha divulgato, nel suo ultimo bollettino mensile, i dati sulle consistenze del risparmio dei nostri concittadini. Nei conti correnti degli italiani giaciono 1682 miliardi di euro, un valore enorme che per di più tende a crescere: +8% rispetto ad un anno fa, ovvero un incremento pari a 125 miliardi di euro. Tutto è traducibile più o meno così: la gente non si fida dell'immediato futuro, preferisce rimandare spese e investimenti aspettando tempi migliori e, anche a costo di guadagni vicini allo zero, immobilizza i propri risparmi in banca. Un comportamento del tutto giustificabile se lo inseriamo nella cornice di una pandemia mondiale che, peraltro, alimenta il già prolifico serbatoio di ansie e paure presente nelle classi medie. Il rischio del "troppo risparmio" Va detto, però, che questo ...

