Inter-Torino, tegola in casa granata: un altro giocatore positivo al Covid-19, sono tre gli indisponibili (Di sabato 21 novembre 2020) Brutte notizie in casa Torino.I granata dovranno fare a meno di ben tre giocatori per la gara contro l'Inter, in programma domani - domenica 22 novembre - alle ore 15.00 allo Stadio "Giuseppe Meazza" di Milano: la positività al Coronavirus di due tesserati del club era stata annunciata ieri, l'ultimo è stato reso noto oggi attraverso una nota ufficiale diramata sul sito di riferimento del Torino. Assente anche il tecnico Marco Giampaolo, in isolamento dopo aver contratto il Covid-19.Di seguito, il comunicato in questione."ll Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore – reduce dagli impegni della sua Nazionale – che al rientro a ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Brutte notizie in.Idovranno fare a meno di ben tre giocatori per la gara contro l', in programma domani - domenica 22 novembre - alle ore 15.00 allo Stadio "Giuseppe Meazza" di Milano: la positività al Coronavirus di due tesserati del club era stata annunciata ieri, l'ultimo è stato reso noto oggi attraverso una nota ufficiale diramata sul sito di riferimento del. Assente anche il tecnico Marco Giampaolo, in isolamento dopo aver contratto il-19.Di seguito, il comunicato in questione."llFootball Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al-19 di un calciatore – reduce dagli impegni della sua Nazionale – che al rientro a ...

Inter : ?? | FOTO Verso #InterTorino: nerazzurri in campo questa mattina ad Appiano ?? La gallery completa ??… - Inter : ?? | GOL Pronti per #InterTorino? Riviviamo insieme alcuni precedenti contro i granata ?? - Inter : ??LIVE-La conferenza della vigilia di Inter-Torino in diretta ?? - NotizieIN : DIRETTA TV Juventus-Cagliari Streaming Spezia-Atalanta Gratis: dove vedere Partite Oggi. Domani Napoli-Milan e Inte… - andrecriso : @GoalItalia L'Inter farà partire la squadra per Torino, o ci dobbiamo aspettare una napoletanata? -