Inter-Torino, non solo Serie A: scambio Izzo-Vecino alle porte? (Di sabato 21 novembre 2020) Il Torino prepara la sfida all'Inter valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2020/21. Lo fa in condizioni non proprio ottimali e con una formazione ancora in stato di scoperta ed evoluzione. Andiamo ad analizzare l'anteprima del match svelando, anche, un piccolo retroscena di calciomercato: la sfida potrebbe essere la perfetta occasione per parlare del possibile scambio che dovrebbe portare Armando Izzo in nerazzurro e Matias Vecino all'ombra della Mole. Inter-Torino: statistiche confortanti I granata si presentano a San Siro con cinque punti raccolti, un dato che non è certamente un toccasana ma che può rivelarsi un'iniezione di fiducia considerato che c'è la possibilità di infilare il terzo risultato utile consecutivo ...

