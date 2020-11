Inter – Torino, la conferenza stampa di Antonio Conte (Di sabato 21 novembre 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A Inter – Torino, in programma a San Siro alle ore 15.00. Gara importantissima per la formazione di Conte, che vuole tornare a vincere in modo da sperare di risalire la classifica. L’utima vittoria nerazurra risale addirittura alla trasferta contro il Genoa. Cosa ha detto Antonio Conte in conferenza stampa? Conte ha toccato diversi argomenti, tutti propedeudici alla sfida di Milano. A proposito delle serie di partite ravvicinate ha detto: “Sicuramente la situazione è che tutto è difficile ma non è difficile perchè chi affronta le competizioni europee alza l’asticella delle difficoltà. Lo è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020)ha parlato inalla vigilia del match di Serie A, in programma a San Siro alle ore 15.00. Gara importantissima per la formazione di, che vuole tornare a vincere in modo da sperare di risalire la classifica. L’utima vittoria nerazurra risale addirittura alla trasferta contro il Genoa. Cosa ha dettoinha toccato diversi argomenti, tutti propedeudici alla sfida di Milano. A proposito delle serie di partite ravvicinate ha detto: “Sicuramente la situazione è che tutto è difficile ma non è difficile perchè chi affronta le competizioni europee alza l’asticella delle difficoltà. Lo è ...

Inter : ?? | FOTO Verso #InterTorino: nerazzurri in campo questa mattina ad Appiano ?? La gallery completa ??… - Inter : ?? | GOL Pronti per #InterTorino? Riviviamo insieme alcuni precedenti contro i granata ?? - Inter : ??LIVE-La conferenza della vigilia di Inter-Torino in diretta ?? - calciomercatoit : ????#InterTorino, #Conte in conferenza. ??Frecciata ad #Eriksen: 'Ha avuto molte occasioni, più di altri...' - NotizieIN : DIRETTA TV Juventus-Cagliari Streaming Spezia-Atalanta Gratis: dove vedere Partite Oggi. Domani Napoli-Milan e Inte… -