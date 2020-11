Inter-Torino, Conte in conferenza stampa: “Dobbiamo lavorare e pensare a noi stessi, i risultati arriveranno” (Di sabato 21 novembre 2020) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino, match dell’ottava giornata della Serie A 2020/2021 Domani l’Inter sarà impegnata nell’ottava giornata della Serie A 2020/2021 contro il Torino di Marco Giampaolo. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato nella consueta conferenza stampa pre partita. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione. Inizia un tour de force da qui a fine anno, come sta la squadra?Ci arriviamo con tre positivi, per il resto a parte Pinamonti gli altri sono tutti a disposizione. C’è chi ha giocato in maniera importante con le nazionali e altri che hanno giocato di meno. 2020-07-09-21-26-05 3197091 fonte foto www.Inter.itCosa ... Leggi su intermagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Antonioinalla vigilia di, match dell’ottava giornata della Serie A 2020/2021 Domani l’sarà impegnata nell’ottava giornata della Serie A 2020/2021 contro ildi Marco Giampaolo. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Antonioha parlato nella consuetapre partita. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione. Inizia un tour de force da qui a fine anno, come sta la squadra?Ci arriviamo con tre positivi, per il resto a parte Pinamonti gli altri sono tutti a disposizione. C’è chi ha giocato in maniera importante con le nazionali e altri che hanno giocato di meno. 2020-07-09-21-26-05 3197091 fonte foto www..itCosa ...

