Inter: contro il Torino, undici Lukaku (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo il difficile mese di ottobre, l'Inter vuole tornare a vincere e la sfida contro il Torino a San Siro sembra essere una buona occasione. La squadra di Giampaolo ha cominciato il campionato con tante difficoltà e risultati negativi e i nerazzurri possono approfittarne. La pausa nazionali ha visto i calciatori di Conte protagonisti con gol e importanti prestazioni: Barella, Bastoni, Hakimi, Lukaku ed Eriksen. In particolare il belga si è mostrato un vero leader, anche fuori dal campo, nello spogliatoio nerazzurro. L'importanza del numero nove Citare il numero di gol segnati quest'anno, il suo impatto sulle prestazioni dell'Inter o i risultati dei nerazzurri in sua assenza sarebbe banale. Romelu Lukaku è molto di più e lo ha dimostrato sin dai primi mesi a Milano. Subito un ...

