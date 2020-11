Incentivi auto 2020: nuove agevolazioni per Euro 6, ecco le novità (Di sabato 21 novembre 2020) In questi giorni il Parlamento sta agendo sui contenuti del dl rilancio, nel quadro del percorso di modifica del provvedimento e di sua conversione in legge. Lo sta facendo su più aspetti differenti ed, in particolare, qui vogliamo soffermarci proprio sul tema degli Incentivi auto, ovvero sulle novità legate ai bonus per gli acquirenti di auto alimentate con energia elettrica, auto ibride, a diesel e benzina e per coloro che decidono per la rottamazione. In verità, sono previste anche agevolazioni con riferimento al mercato dell’usato: l’intento chiaro è dunque quello di contribuire al rilancio di tutto il settore automobilistico, piegato negli scorsi mesi a causa dell’epidemia di coronavirus e del conseguente lockdown con chiusura forzata di numerose attività ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 21 novembre 2020) In questi giorni il Parlamento sta agendo sui contenuti del dl rilancio, nel quadro del percorso di modifica del provvedimento e di sua conversione in legge. Lo sta facendo su più aspetti differenti ed, in particolare, qui vogliamo soffermarci proprio sul tema degli, ovvero sullelegate ai bonus per gli acquirenti dialimentate con energia elettrica,ibride, a diesel e benzina e per coloro che decidono per la rottamazione. In verità, sono previste anchecon riferimento al mercato dell’usato: l’intento chiaro è dunque quello di contribuire al rilancio di tutto il settoremobilistico, piegato negli scorsi mesi a causa dell’epidemia di coronavirus e del conseguente lockdown con chiusura forzata di numerose attività ...

ugualeuguale : @MarcoColletta - massimo 20 gp - 20 giorni di test all'anno per team - ridurre carico aerodinamico - semplificare… - ASSINEWS_it : #rassegnastampa Mercato auto a picco senza incentivi - FilippoAstone : Il numero uno di confindustria non risparmia critiche alle scelte fatte: incentivi insufficienti, assenza di norme… - Notiziedi_it : Incentivi auto esauriti, si ferma il mercato dell’auto in Italia - infoiteconomia : Incentivi auto esauriti, si ferma il mercato dell'auto in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Incentivi auto Incentivi all'acquisto di auto: troppi per un mercato che non c'è missionline Quale auto nuova regalarsi (o regalare) nel post-Covid, Fiat 500: ICE Vs BEV [FAQ auto elettrica]

Il 2021 è l’anno che arginiamo il Covid19, pare. È l’anno dove si vendono per davvero, per la prima volta, tante auto elettriche che hanno un senso. Ma a prendere una nuova Fiat, 500 2021, si fa bene ...

Auto elettrificate, in Europa boom di vendite del 103%

Da gennaio a settembre raddoppiano le immatricolazioni di elettriche, plug-in e a idrogeno. In calo il mercato in Cina e negli Stati Uniti. Tuttavia nel Vecchio Continente crescono le emissioni di CO2 ...

Il 2021 è l’anno che arginiamo il Covid19, pare. È l’anno dove si vendono per davvero, per la prima volta, tante auto elettriche che hanno un senso. Ma a prendere una nuova Fiat, 500 2021, si fa bene ...Da gennaio a settembre raddoppiano le immatricolazioni di elettriche, plug-in e a idrogeno. In calo il mercato in Cina e negli Stati Uniti. Tuttavia nel Vecchio Continente crescono le emissioni di CO2 ...