In leggero calo la curva epidemica e il numero dei decessi in Italia

AGI - Sono 34.767 i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore (ieri sono stati 37.242) e 692 le persone decedute per un totale di 49.261 dall'inizio dell'emergenza (ieri erano 699). Lo si evince dai dati del ministero della Salute. Nelle ultime ventiquattr'ore il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, secondo i dati del ministero della Salute, è di 10 per un totale di 3.758 (ieri erano 36). I ricoveri ordinari sono 34.063: superata dunque la soglia dei 34mila con incremento di 106 pazienti (ieri erano 347). L'incremento degli attualmente positivi è di 14.570 per un totale di 791.746. Il numero dei tamponi effettuati è di 237.225, circa 3 mila in meno rispetto a ieri. Il rapporto fra positivi e tamponi scende di un punto ed è al 14,6%. La Lombardia resta la regione con più casi (8.853) seguita da Veneto (3.567), Campania (3.554) e ...

