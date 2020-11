Immobile segna e zittisce tutti: esultanza polemica dell’attaccante – VIDEO (Di sabato 21 novembre 2020) Ciro Immobile segna al suo ritorno in campo dopo la complicata vicenda Covid: l’attaccante della Lazio zittisce tutti con l’esultanza – VIDEO Ciro Immobile impiega solo 20 minuti dal suo ritorno in campo per fare quello che gli riesce meglio, ovvero andare in gol. L’attaccante della Lazio sblocca la gara contro il Crotone con un colpo di testa su cross di Parolo. Immobile poi fa esplodere la sua tensione e la sua rabbia con il gesto polemico verso le telecamere, zittendo tutti. Immobile goal vs Crotone pic.twitter.com/Dw7KK9aXQ1 — Lyndio Sport (@LyndioSport) November 21, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Ciroal suo ritorno in campo dopo la complicata vicenda Covid: l’attaccante della Laziocon l’Ciroimpiega solo 20 minuti dal suo ritorno in campo per fare quello che gli riesce meglio, ovvero andare in gol. L’attaccante della Lazio sblocca la gara contro il Crotone con un colpo di testa su cross di Parolo.poi fa esplodere la sua tensione e la sua rabbia con il gesto polemico verso le telecamere, zittendogoal vs Crotone pic.twitter.com/Dw7KK9aXQ1 — Lyndio Sport (@LyndioSport) November 21, 2020 Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Immobile segna Immobile segna e zittisce tutti: esultanza polemica dell'attaccante Calcio News 24 Il ritorno di Ciro Immobile, segna e zittisce tutti: sono 34 i gol contro le neopromosse

CIRO IMMOBILE LAZIO – Ciro Immobile è tornato oggi in campo dopo tutte le vicissitudini legate al tampone Covid-19. Il bomber partenopeo ha spento le polemiche alla sua maniera, siglando il gol dell’1 ...

CIRO IMMOBILE LAZIO – Ciro Immobile è tornato oggi in campo dopo tutte le vicissitudini legate al tampone Covid-19. Il bomber partenopeo ha spento le polemiche alla sua maniera, siglando il gol dell'1 ...