Il vaccino potrebbe far crollare il Dollaro (Di sabato 21 novembre 2020) Gli analisti di Wall Street si aspettano che l’arrivo di un vaccino contro il coronavirus faccia sprofondare il Dollaro il prossimo anno mentre la fiducia torna nell’economia globale. Il Dollaro è tipicamente richiesto in periodi di stress, riflettendo il suo ruolo tradizionale di rifugio per investitori e risparmiatori, come si è visto in un sorprendente Leggi su periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) Gli analisti di Wall Street si aspettano che l’arrivo di uncontro il coronavirus faccia sprofondare ilil prossimo anno mentre la fiducia torna nell’economia globale. Ilè tipicamente richiesto in periodi di stress, riflettendo il suo ruolo tradizionale di rifugio per investitori e risparmiatori, come si è visto in un sorprendente

Le risposte di Guido Rasi, ex direttore dell’agenzia europea del farmaco: «Tutti i passaggi sono stati rispettati. I risultati dei test e il perché delle decisioni rese pubbliche».

La partita geopolitica sui vaccini

"Nella migliore delle ipotesi - spiega Ursula Von der Leyen - l'Ue potrà vaccinare fino a 700 milioni di persone" potendo così "fare delle donazioni ai Paesi più bisognosi". La condizione preliminare ...

