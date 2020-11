Il teologo cattolico che ispirò Franklin Delano Roosevelt dopo la Grande Depressione

Leggi su agi

(Di sabato 21 novembre 2020) AGI - Se gli obiettivi appaiono ben chiari (terra, tetto, lavoro e ambiente per tutti grazie alla solidarietà sociale), i mezzi per raggiungerli non sono ancora stati messi a fuoco, nella seconda giornata della "Economy of Francesco" in corso ad Assisi. L'indice della felicità ed il microcredito etico sono concetti da tempo adottati, anche dalla Dottrina Sociale della Chiesa. Quello che ancora non ha preso del tutto corpo è un approccio sistemico agli interrogativi aperti dalla crisi economica. Una crisi che la pandemia ha esasperato, ma secondo molti osservatori era presente si da prima nei nodi linfatici del sistema economico. La kermesse assisiate ha inoltre la caratteristica di potersi tenere (indipendentemente dalle intenzioni iniziali degli organizzatori) all'indomani delle elezioni americane, il cui esito ufficiale ancora non è stato annunciato, date le contestazioni di Donald ...