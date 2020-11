Il talento del calabrone è il film del weekend. Dove tutto è finto. Proprio tutto (Di sabato 21 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=LcWR DdWfMQ Se qualcuno avesse messo piede sul set de Il talento del calabrone, in uno degli studios che si trovano sulla Tiburtina a Roma, avrebbe trovato una piattaforma rialzata di due metri da terra. Salendo le scale, poi, sarebbe entrato all’interno di un grattacielo. È il tipo di set che non si costruiscono quasi mai in Italia, noi preferiamo andare a trovare i posti, giriamo nelle vere location e, per esempio, se serve di girare nello studio di una radio, si trova lo studio di una radio. E se serve lo studio di una radio che sta a uno degli ultimi piani di un grattacielo che dà su un altro grattacielo di sfondo, beh allora si cambia la sceneggiatura. Invece Giacomo Cimini, regista de Il talento del calabrone, ha un’altra testa e un’altra mentalità, forte di 12 anni trascorsi a far ... Leggi su wired (Di sabato 21 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=LcWR DdWfMQ Se qualcuno avesse messo piede sul set de Ildel, in uno degli studios che si trovano sulla Tiburtina a Roma, avrebbe trovato una piattaforma rialzata di due metri da terra. Salendo le scale, poi, sarebbe entrato all’interno di un grattacielo. È il tipo di set che non si costruiscono quasi mai in Italia, noi preferiamo andare a trovare i posti, giriamo nelle vere location e, per esempio, se serve di girare nello studio di una radio, si trova lo studio di una radio. E se serve lo studio di una radio che sta a uno degli ultimi piani di un grattacielo che dà su un altro grattacielo di sfondo, beh allora si cambia la sceneggiatura. Invece Giacomo Cimini, regista de Ildel, ha un’altra testa e un’altra mentalità, forte di 12 anni trascorsi a far ...

Ultime Notizie dalla rete : talento del Il talento del calabrone è il film del weekend. Dove tutto è finto. Proprio tutto Wired.it Romano ricorda il maestro Del Donno: “Artista poliedrico, pittore sublime e scultore visionario”

Benevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Ambrogio Romano, presidente del Rotary Club di Benevento, sulla scomparsa del maestro Antonio Del Donno. “Sento il bisogno di condividere ...

Accademia della Scala: Il lavoro di squadra è arte

Gli studenti di tutte le discipline dell'Accademia Teatro alla Scala hanno creato (e "interpretato") un calendario 2021 che inneggia al talento. E qui ci regalano ... «Il valore aggiunto del ...

