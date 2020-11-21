Microsoft Windows oggi compie 35 anniCome funziona la Plant Paradox Diet?PlayStation: valanga di promozioni per il Black FridayMGW-X OSPITA I TORNEI ESPORT ITALIANIGTA Online: in arrivo The Cayo Perico HeistAMAZON STUDIOS ACQUISISCE COMING 2 AMERICA - SEQUEL DE IL PRINCIPE ...DALLA PARTE DEGLI ANIMALI RITORNA IN ONDA DOMENICA MATTINA ALLE ORE 11Marvel’s Avengers espansione Kate Bishop - AIM allo scoperto - in ...OPPO lancia Enco X, auricolari True WirelessFitbit OS 5.1 aggiornamento software disponibile

IL SOROPTIMIST DELL’AQUILA PER LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

IL SOROPTIMIST DELL’AQUILA PER LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a laprimapagina©
ORANGE THE WORLD, S’ILLUMINA D’ARANCIO LA FONTANA LUMINOSA E LA CASERMA DEI CARABINIERI L’Aquila, ...

zazoom
Commenta
IL SOROPTIMIST DELL’AQUILA PER LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (Di sabato 21 novembre 2020) ORANGE THE WORLD, S’ILLUMINA D’ARANCIO LA FONTANA LUMINOSA E LA CASERMA DEI CARABINIERI L’Aquila, Fontana Luminosa.L’AQUILA – Caserma dei Carabinieri e Fontana Luminosa s’illuminano per 16 giorni di arancione CONTRO la VIOLENZA SULLE DONNE, con un’iniziativa promossa dal SOROPTIMIST Club L’Aquila. Il 25 novembre in tutto il mondo si celebra la GIORNATA CONTRO la VIOLENZA SULLE DONNE. Promossa delle Nazioni Unite e diffusa a livello internazionale, “Orange the World” è finalizzata alla promozione dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment femminile, nell’impegno CONTRO ogni forma di discriminazione e di VIOLENZA SULLE DONNE. Il ...
Leggi su laprimapagina

twitterCorriereQ : IL SOROPTIMIST DELL’AQUILA, PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, ILLUMINA D’ARANCIO LA FONTANA LUMINOSA… -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SOROPTIMIST DELL’AQUILA
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : SOROPTIMIST DELL’AQUILA SOROPTIMIST DELL’AQUILA GIORNATA MONDIALE CONTRO