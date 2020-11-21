IL SOROPTIMIST DELL’AQUILA PER LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (Di sabato 21 novembre 2020) ORANGE THE WORLD, S’ILLUMINA D’ARANCIO LA FONTANA LUMINOSA E LA CASERMA DEI CARABINIERI L’Aquila, Fontana Luminosa.L’AQUILA – Caserma dei Carabinieri e Fontana Luminosa s’illuminano per 16 giorni di arancione CONTRO la VIOLENZA SULLE DONNE, con un’iniziativa promossa dal SOROPTIMIST Club L’Aquila. Il 25 novembre in tutto il mondo si celebra la GIORNATA CONTRO la VIOLENZA SULLE DONNE. Promossa delle Nazioni Unite e diffusa a livello internazionale, “Orange the World” è finalizzata alla promozione dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment femminile, nell’impegno CONTRO ogni forma di discriminazione e di VIOLENZA SULLE DONNE. Il ... Leggi su laprimapagina
CorriereQ : IL SOROPTIMIST DELL’AQUILA, PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, ILLUMINA D’ARANCIO LA FONTANA LUMINOSA… -
Ultime Notizie dalla rete : SOROPTIMIST DELL’AQUILAIL SOROPTIMIST DELL’AQUILA, PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, ILLUMINA D’ARANCIO LA FONTANA LUMINOSA E LA CASERMA DEI CARABINIERI politicamentecorretto.com
SOROPTIMIST DELL’AQUILASegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SOROPTIMIST DELL’AQUILA