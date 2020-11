Il Soroptimist dell’Aquila per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 21 novembre 2020) Orange the world, s’illumina d’arancio la fontana luminosa e la caserma dei Carabinieri L’Aquila, Fontana Luminosa.L’AQUILA – Caserma dei Carabinieri e Fontana Luminosa s’illuminano per 16 giorni di arancionela, con un’iniziativa promossa dalClub L’Aquila. Il 25 novembre in tutto il mondo si celebra lala. Promossa delle Nazioni Unite e diffusa a livello internazionale, “Orange the World” è finalizzata alla promozione dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment femminile, nell’impegnoogni forma di discriminazione e di. Il ...