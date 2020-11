Il sindaco di Portici Cuomo insulta in aula maggioranza e opposizione (VIDEO IMPERDIBILE) (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – “La schifezza della minoranza mi è nota, ma il mutismo della maggioranza mi ha sorpreso. Siete veramente delle persone che rasentate lo schifo. Rasentate lo schifo”. Parole dure quelle rivolte ieri sera dal sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, esponente del Pd, a maggioranza e opposizione in consiglio comunale. Il nervosismo di Cuomo deriva da una questione procedurale, ma lo sfogo è eclatante. Intanto, il presidente del Consiglio comunale, Claudio Teodonno, ha convocato l’assemblea per stasera alle 22, esattamente quando scatta il coprifuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “La schifezza della minoranza mi è nota, ma il mutismo dellami ha sorpreso. Siete veramente delle persone che rasentate lo schifo. Rasentate lo schifo”. Parole dure quelle rivolte ieri sera daldi, Vincenzo, esponente del Pd, ain consiglio comunale. Il nervosismo dideriva da una questione procedurale, ma lo sfogo è eclatante. Intanto, il presidente del Consiglio comunale, Claudio Teodonno, ha convocato l’assemblea per stasera alle 22, esattamente quando scatta il coprifuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

