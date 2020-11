Il senatore Morra chiede scusa | “Ma il problema di Forza Italia è il 416bis”

Leggi su leggilo

(Di sabato 21 novembre 2020) Il Presidente della Commissione Antimafia Nicola“alle persone che si sono sentite offese e colpite” dalle sue dichiarazioni in merito alle ultime elezioni regionali in Calabria, nelle quali faceva esplicito riferimento alla malattia della Presidente, recentemente scomparsa, Jole Santelli. Poi, però, precisa: “l’elettorato è responsabile delle proprie scelte”. Non accenna a placarsi L'articolo proviene da Leggilo.org.