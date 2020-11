Il royal look della settimana. Dalla felpa di Lady Diana alla scelta dei capelli grigi di Carolina di Monaco (Di sabato 21 novembre 2020) Il royal look di novembre 2020 sfoglia la gallery La settimana hanno visto l’entrata in scena di Carolina di Monaco con una chioma brizzolata. Una dichiarazione di stile che fa riflettere e che segue il flusso della greynaissance. Ma è stata anche la settimana di The Crown 4. Inevitabile il confronto Emma Corrin – Lady D. Leggi anche › Il royal look della ... Leggi su iodonna (Di sabato 21 novembre 2020) Ildi novembre 2020 sfoglia la gallery Lahanno visto l’entrata in scena didicon una chioma brizzolata. Una dichiarazione di stile che fa riflettere e che segue il flussogreynaissance. Ma è stata anche ladi The Crown 4. Inevitabile il confronto Emma Corrin –D. Leggi anche › Il...

Carolina di Monaco, 63 anni, ha deciso di esibire i capelli grigi. Sulle tempie e sulla fronte della principessa sono spuntati fili d'argento.

Principato di Monaco, lezioni di stile al National Day 2020

A Monaco, per il National Day, la famiglia Grimaldi/Casiraghi (di)mostra che quella della sobrietà in combo all'eleganza è sempre la giusta strada sartoriale da prendere. Da Carolina a Charlène, tutti ...

Carolina di Monaco, 63 anni, ha deciso di esibire i capelli grigi. Sulle tempie e sulla fronte della principessa sono spuntati fili d'argento.