Il prossimo Trump potrebbe essere peggio

Joe Biden ha vinto per l'impopolarità di Donald Trump, ma i democratici dovranno offrire ai cittadini qualcosa di diverso rispetto al passato se vogliono avere un governo stabile.

Ultime Notizie dalla rete : prossimo Trump La truffa finale di Trump e il prossimo colpo non necessariamente di stato Linkiesta.it Il Michigan resiste alle pressioni di Trump per ribaltare il risultato delle presidenziali

Per il Presidente la strada è sempre più in salita dopo il nulla di fatto in un vertice alla Casa Bianca. Il figlio Don jr positivo al coronavirus ...

Usa, Twitter pronta a cedere l’account presidenziale a Biden: c’è la data

Twitter annuncia il passaggio dell'account presidenziale da Trump a Biden. La transizione arriverà il prossimo 20 gennaio.

