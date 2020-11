Il prezzo dello zucchero al massimo di 7 mesi e l’etanolo è destinato a salire

Leggi su invezz

(Di sabato 21 novembre 2020) Ilha registrato una tendenza al rialzo negli ultimi 7. Ad aprile, SUGARUSD ha raggiunto circa 0,10$. Questo livello diè stato il più basso dal 2018. Tuttavia,dopo questo record, ildi questa soft commodity è aumentato fino a raggiungere il suo attuale livello di circa 0,15$. Oltre al dollaro più debole, i prezzi deldovrebbero aumentare.Il dollaro USA più debole continua a rafforzare ilSe sei interessato a come investire in commodities, uno dei concetti da ricordare è che la maggior parte delle materie prime chiave vengono negoziate in dollari ...