"Il presidente Berlusconi ti vuole conoscere". E lui riaggancia per tre volte: la star di Mediaset che ha detto no al Cav (Di sabato 21 novembre 2020) "Ti vuole conoscere Silvio Berlusconi". E Andrea Pucci, comico diventato famoso con Zelig su Italia 1, ha chiuso il telefono in faccia a Licia Ronzulli non per una, ma per ben tre volte. A spiegarlo, sul palco del Maurizio Costanzo Show, è stato lo stesso comico, divertito. Un giorno, riporta il Tempo, ricevette la telefonata della Ronzulli, big di Forza Italia e assistente personale dell'ex premier, che porgendogli i complimenti del Cav lo invitava a Villa Certosa per conto del presidente, per organizzare un (immaginiamo, scoppiettante) faccia a faccia sardo. Pucci, però, grande scommettitore di cavalli, pensando fosse uno scherzo dei suoi amici dell'ippodromo di San Siro riattaccò. E la scena si è ripetuta, come detto, per tre volte. Chissà, forse Pucci, tifosissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) "TiSilvio". E Andrea Pucci, comico diventato famoso con Zelig su Italia 1, ha chiuso il telefono in faccia a Licia Ronzulli non per una, ma per ben tre. A spiegarlo, sul palco del Maurizio Costanzo Show, è stato lo stesso comico, divertito. Un giorno, riporta il Tempo, ricevette la telefonata della Ronzulli, big di Forza Italia e assistente personale dell'ex premier, che porgendogli i complimenti del Cav lo invitava a Villa Certosa per conto del, per organizzare un (immaginiamo, scoppiettante) faccia a faccia sardo. Pucci, però, grande scommettitore di cavalli, pensando fosse uno scherzo dei suoi amici dell'ippodromo di San Siro riattaccò. E la scena si è ripetuta, come, per tre. Chissà, forse Pucci, tifosissimo ...

msgelmini : Chi pensa a trattative sottobanco resterà deluso: lo ha detto il presidente @berlusconi e nessuno (a destra come a… - renatobrunetta : Altro che inciuci… La stella polare del presidente @berlusconi è sempre stato l'interesse del Paese. Incomprensibil… - SBuffagni : Dialogo con le opposizioni in Parlamento come chiesto dal Presidente Mattarella è fondamentale per coesione del pae… - vit_paul : @Libero_official Berlusconi non sara’ mai presidente della repubblica...si rassegni - marielladidi : RT @LaNotiziaTweet: “C'è Dell'Utri nel Dna di Forza Italia. Distanze siderali con i Cinque Stelle'. Parla il presidente della Commissione A… -