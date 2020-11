Il Paradiso delle signore, anticipazioni 23 novembre: Adelaide umilia Silvia (Di sabato 21 novembre 2020) La scoperta della paternità di Federico non lascerà indifferente Adelaide a Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni relative alla puntata in onda lunedì 23 novembre, rivelano che la donna deciderà di recarsi da Silvia per parlarle e non si farà remore ad umiliarla. Nel frattempo, Vittorio scoprirà da Pietro che Beatrice ha trovato lavoro a Milano mentre Stefania cercherà di sapere tutto ciò che riguarda Federico. Intanto, Roberta dirà alle amiche che non partirà mentre Marcello ha un’idea per non farla rinunciare al suo futuro. Infine, al Paradiso andranno avanti i preparativi per l’evento ciclismo e Gabriella realizzerà in poco tempo, la mise per la donna in bicicletta. Il Paradiso delle ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 21 novembre 2020) La scoperta della paternità di Federico non lascerà indifferentea Il. Lerelative alla puntata in onda lunedì 23, rivelano che la donna deciderà di recarsi daper parlarle e non si farà remore adrla. Nel frattempo, Vittorio scoprirà da Pietro che Beatrice ha trovato lavoro a Milano mentre Stefania cercherà di sapere tutto ciò che riguarda Federico. Intanto, Roberta dirà alle amiche che non partirà mentre Marcello ha un’idea per non farla rinunciare al suo futuro. Infine, alandranno avanti i preparativi per l’evento ciclismo e Gabriella realizzerà in poco tempo, la mise per la donna in bicicletta. Il...

