Il papà e il nonno sono molto famosi! L'avete riconosciuto? (Di sabato 21 novembre 2020) Il video a fine articolo! Giovanni Antonacci è un giovane cantautore e rapper italiano, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi. Nelle ultime ore è tornato alla ribalta per la sua imitazione del nonno Gianni: "Ma davvero parlo così?", ha risposto divertito il famoso cantante alla bonaria presa in giro del nipote. Ma chi è Giovanni Antonacci? Giovanni è nato nel 2001 dall'unione tra Biagio e Marianna Morandi, figlia di Gianni. Come nel caso di artisti quali Jasmine Carrisi e Tredici Pietro (giovanissimo figlio di Morandi), anche nel suo caso buon sangue non mente. (Continua..) E così, fin da ragazzo Giovanni ha iniziato a mostrare la propria passione per il mondo della musica, allontanandosi però dal genere di papà Biagio: Antonacci jr. ama infatti il rap. Il ragazzo, pur essendo cresciuto con la madre dopo la sua separazione da ...

