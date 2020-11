Il Papa ai giovani: "Non siamo condannati a un'economia che sia solo profitto. Impegnatevi o la storia vi passerà sopra" (Di sabato 21 novembre 2020) Il videomessaggio a conclusione di "The economy of Francesco", il forum di Assisi sul futuro del capitalismo Leggi su repubblica (Di sabato 21 novembre 2020) Il videomessaggio a conclusione di "The economy of Francesco", il forum di Assisi sul futuro del capitalismo

“The Economy of Francesco”. Il Papa chiede un cambiamento radicale nella narrazione economica: i poveri siano al centro di ogni politica

“Non possiamo andare avanti in questo modo”. E’ stato un aut aut quello con il quale Papa Francesco si è rivolto ai giovani che hanno dato vita a “The Economy of Francesco”, il meeting che si è tenuto ...

"Non possiamo andare avanti in questo modo". E' stato un aut aut quello con il quale Papa Francesco si è rivolto ai giovani che hanno dato vita a "The Economy of Francesco", il meeting che si è tenuto ...