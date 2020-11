Il morso del cobra ferma Ian Jones | uomo buono che sfida il Covid

Leggi su meteoweek

(Di sabato 21 novembre 2020) Ianè unche opera come volontario in un villaggio in India. Finora si è sempre preso cura delle persone che hanno contratto il. È statoda unche gli ha tolto la vista e lo ha paralizzato. Ianrappresenta nel migliore dei modi un esempio di grande sfortuna, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.