Il monologo di Crozza | “Voglia di Natale nelle regioni Abbiamo già dimenticato quello che è successo ad agosto e vogliamo riaprire tutto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Maurizio, nel corso deldi “Fratelli di” in onda il venerdì in prima serata sul Nove, commenta con la sua caustica ironia le trattative tra Governo esulle regole per il: “sta crescendo tanta voglia di. Ma non è meraviglioso l’animo umano?giàtuttoche èade non vediamo l’ora ditutto. Evvai di cenoni, trenini, parenti e tombolate: 77, le gambe delle donne…90, la paura…38 e mezzo, la febbre… 92, la saturazione…118, il ricovero.” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo proviene da Il ...