Il ministro Speranza lancia la campagna di vaccinazione anti-covid: 'Da gennaio un'operazione senza precedenti' (Di sabato 21 novembre 2020) Roberto Speranza ministro della Salute annuncia una grande campagna di vaccinazione per il covid: 'Ci sarà una campagna di vaccinazione anti-covid nel Paese che probabilmente sarà senza precedenti e ... Leggi su leggo (Di sabato 21 novembre 2020) Robertodella Salute annuncia una grandediper il: 'Ci sarà unadinel Paese che probabilmente saràe ...

petergomezblog : Covid, ministro Speranza: ‘Indice di contagio cala ma non è sufficiente. La pressione sugli ospedali è fortissima,… - Agenzia_Ansa : #covid Il ministro @robersperanza annuncia 'A gennaio campagna di vaccinazione senza precedenti, a partire dalle ca… - rtl1025 : ??'Ci sarà una campagna di vaccinazione anti-#Covid nel Paese che probabilmente sarà senza precedenti e che richiede… - mariomariov1 : @GiuseppeConteIT @paola_demicheli #Speranza @luigidimaio @AzzolinaLucia e qualche altro ministro devono essere sost… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: In attesa del vaccino 'bisognerà resistere ancora per una fase significativa'. L'appello alla cautela arriva dal ministro della… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Speranza Il ministro Speranza: I segnali di miglioramento non bastano. Dobbiamo resistere ancora la Repubblica Difesa: ministro Guerini, auguri a Carabinieri per la Virgo Fidelis

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, fa "sinceri auguri ai Carabinieri per la Virgo Fidelis, Patrona della Benemerita". "Anche ...

Covid, Regione: confermate restrizioni, ma sì alla vendita di prodotti per igiene casa-persona nei fine settimana

Una nuova ordinanza, firmata il 20 novembre dal presidente della Regione, conferma le misure introdotte con la precedente del 12 novembre (in vigore dal 14) per il contrasto della pandemia, introducen ...

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, fa "sinceri auguri ai Carabinieri per la Virgo Fidelis, Patrona della Benemerita". "Anche ...Una nuova ordinanza, firmata il 20 novembre dal presidente della Regione, conferma le misure introdotte con la precedente del 12 novembre (in vigore dal 14) per il contrasto della pandemia, introducen ...