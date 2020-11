Il meglio del peggio, gaffe Tv: Bertone, Signorini o Zorzi, chi l’ha sparata più grossa? (Di sabato 21 novembre 2020) Il meglio del peggio, gaffe Tv: una settimana di scivoloni e incredibili gaffe, chi l’ha sparata più grossa tra Tommaso Zorzi, Serena Bortone o Alfonso Signorini? Serena Bortone Tommaso Zorzi Alfonso Signorini Fonte foto TwitterStrafalcioni, gaffe e chi più ne ha più ne metta, in televisione è facile scivolare in piccoli errori che non sfuggono quasi mai all’occhio attento del web. Tra i protagonisti di questa settimana c’è Serena Bortone che ha fatto la doppietta al talk che conduce alle ore 14,00, Oggi è un altro giorno. Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 5 non è certo nuovo a gaffe e lui stesso è il primo a scherzarci ... Leggi su chenews (Di sabato 21 novembre 2020) IldelTv: una settimana di scivoloni e incredibili, chipiùtra Tommaso, Serena Bortone o Alfonso? Serena Bortone TommasoAlfonsoFonte foto TwitterStrafalcioni,e chi più ne ha più ne metta, in televisione è facile scivolare in piccoli errori che non sfuggono quasi mai all’occhio attento del web. Tra i protagonisti di questa settimana c’è Serena Bortone che ha fatto la doppietta al talk che conduce alle ore 14,00, Oggi è un altro giorno. Alfonsoal Grande Fratello Vip 5 non è certo nuovo ae lui stesso è il primo a scherzarci ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Discoteche Sardegna, Stefano Vella: dei quattro membri del Cts 'sono stato l'unico ad… - CottarelliCPI : Ho tanta stima di Gino Strada e del suo lavoro. Ma la Calabria ha davvero bisogno di un'altra nomina controversa? N… - c_appendino : #RT @TorinoClick: 1 milione di euro per la cura e l’incremento del patrimonio arboreo, con la potatura di oltre 250… - diconodioggi : RT @erredieffe46: “Tom, che cosa accadde la sera del 21 novembre scorso?” Nell’aula sotto a noi gli spettatori trattennero in massa il fiat… - qualcoono : @aboutrirenn mi dispiace tantissimo per quello che hai passato, spero tu stia meglio adesso. Meriti tutto il bene del mondo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : meglio del Il meglio del cinema sul divano. I film da guardare consigliati da Piera Detassis sono qui Yahoo Finanza Roma: Fonseca, difesa a 3 scelta mia non di Petrachi

ROMA, 21 NOV - "Mi piace confrontarmi con i dirigenti, ma è stata una scelta mia quella di passare alla difesa a tre, non di Petrachi" è la risposta dl tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ad una domand ...

Carla Bietta, epidemiologo della task force regionale: «Le persone hanno capito l'importanza del rispetto delle regole»

PERUGIA - Quando raggiunge al telefono le persone che hanno scoperto di essere positive al virus, la sua voce è pacata e decisa, professionale e allo stesso tempo cordiale. Uno dei ...

ROMA, 21 NOV - "Mi piace confrontarmi con i dirigenti, ma è stata una scelta mia quella di passare alla difesa a tre, non di Petrachi" è la risposta dl tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ad una domand ...PERUGIA - Quando raggiunge al telefono le persone che hanno scoperto di essere positive al virus, la sua voce è pacata e decisa, professionale e allo stesso tempo cordiale. Uno dei ...