Il maltempo non molla la presa, prorogata l'allerta meteo in Campania (Di sabato 21 novembre 2020) E' stata prorogato fino alle 18 di domenica l'avviso di allerta meteo in Campania per vento forte o molto forte con conseguente mare agitato. La Protezione civile della Regione ha prorogato l'avviso di allerta meteo in Campania per vento forte o molto forte con conseguente mare agitato fino alle 18 di domenica sera. Si prevedono correnti da Nord-Est che potrebbero generare raffiche di vento sull'intero territorio regionale e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attive tutte le misure atte a contrastare e prevenire i fenomeni attesi, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile e con particolare attenzione al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

