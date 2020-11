Il Lecce asfalta la Reggiana: vince 7-1 in casa al Via del Mare (Di sabato 21 novembre 2020) Lecce - Lecce batte Reggiana 7-1 (3-0) in una partita dell'8/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio di Via del Mare di Lecce. I gol: nel primo tempo Coda al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 21 novembre 2020)batte7-1 (3-0) in una partita dell'8/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio di Via deldi. I gol: nel primo tempo Coda al ...

nigno11 : RT @LaGazzettaWeb: Il Lecce asfalta la Reggiana: vince 7-1 in casa al Via del Mare - LaGazzettaWeb : Il Lecce asfalta la Reggiana: vince 7-1 in casa al Via del Mare -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce asfalta Il Lecce asfalta la Reggiana: vince 7-1 in casa al Via del Mare La Gazzetta del Mezzogiorno Rifiuti speciali sotterrati in una cava a pochi passi da Lecce: Procura pronta all'ispezione

POLITICA SUI COOKIE - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni coo ...

29enne morì in sella ad una moto: a processo il conducente dell’auto

LECCE - È stato rinviato a giudizio un 20enne di Alliste, conducente dell'auto che il 28 aprile 2019 entrò in collisione con la moto ...

POLITICA SUI COOKIE - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni coo ...LECCE - È stato rinviato a giudizio un 20enne di Alliste, conducente dell'auto che il 28 aprile 2019 entrò in collisione con la moto ...