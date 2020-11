Il Golden Boy 2020 di Tuttosport al norvegese Erling Haaland

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – IlBoya una macchina da gol., bomberdel Borussia Dortmund, è il vincitore del concorso internazionale diche ogni autunno premia il miglior Under 21 dell'anno tesserato per un club europeo della massima divisione. Un anno da incorniciare per il ragazzo esploso nel Salisburgo e che finora, nel, ha segnato 33 reti in 34 partite disputate fra Borussia Dortmund e Norvegia. Il talento del Barcellona, il 18enne Ansu Fati, ha invece vinto il referendum su internet aggiudicandosi il WebBoy, ossia il calciatore più votato dal pubblico ed è arrivato 2°, dietro, nelBoy Best Absolute. Il milanista Sandro Tonali si è aggiudicato il ...