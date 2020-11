Il Golden Boy 2020 di Tuttosport al norvegese Erling Haaland (Di sabato 21 novembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Il Golden Boy 2020 a una macchina da gol. Erling Haaland, bomber norvegese del Borussia Dortmund, è il vincitore del concorso internazionale di Tuttosport che ogni autunno premia il miglior Under 21 dell’anno tesserato per un club europeo della massima divisione. Un anno da incorniciare per il ragazzo esploso nel Salisburgo e che finora, nel 2020, ha segnato 33 reti in 34 partite disputate fra Borussia Dortmund e Norvegia. Il talento del Barcellona, il 18enne Ansu Fati, ha invece vinto il referendum su internet aggiudicandosi il Web Golden Boy, ossia il calciatore più votato dal pubblico ed è arrivato 2°, dietro Haaland, nel Golden Boy Best Absolute. Il milanista Sandro Tonali si è aggiudicato il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 novembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – IlBoya una macchina da gol., bomberdel Borussia Dortmund, è il vincitore del concorso internazionale diche ogni autunno premia il miglior Under 21 dell’anno tesserato per un club europeo della massima divisione. Un anno da incorniciare per il ragazzo esploso nel Salisburgo e che finora, nel, ha segnato 33 reti in 34 partite disputate fra Borussia Dortmund e Norvegia. Il talento del Barcellona, il 18enne Ansu Fati, ha invece vinto il referendum su internet aggiudicandosi il WebBoy, ossia il calciatore più votato dal pubblico ed è arrivato 2°, dietro, nelBoy Best Absolute. Il milanista Sandro Tonali si è aggiudicato il ...

