Il giudice lo scarcera per un tentato furto Poche ore dopo rapina una donna (Di sabato 21 novembre 2020) In via Paleocapa, in pieno centro, ha strappato di mano il cellulare a una donna che stava telefonando. Lei ha provato a reagire ma lui l’ha spintonata. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 21 novembre 2020) In via Paleocapa, in pieno centro, ha strappato di mano il cellulare a unache stava telefonando. Lei ha provato a reagire ma lui l’ha spintonata.

Silvana21340299 : @LaGazzettaWeb Per far capire: il giudice lo scarcera ma ad uno sbaglio lo stesso non viene sollevato dall'incarico ! -

La Corte di Assise di Monza scarcera uno degli imputati per l’omicidio dell’albanese murato 7 anni fa. Francesco Serio, 45enne residente a Muggiò, è tornato in libertà su decisione dei giudici monzesi ...

Francesco Serio liberato dalla Corte di Assise

Omicidio Lamaj: il 45enne torna in libertà. Per il pentito Carmelo Arlotta non ha partecipato alla fase esecutiva del delitto ...

