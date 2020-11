Il Filo Rosso, Paola Perego torna su Rai 2. Le anticipazioni di oggi (Di sabato 21 novembre 2020) oggi 21 novembre su Rai 2 a partire dalle 14:00, spazio al nuovo programma condotto da Paola Perego dal titolo Il Filo Rosso. Ideato dal direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo, questo nuovo Format nasce con l’intento di raccontare il rapporto che tiene uniti nonni e nipoti e che lega le generazioni di ieri e di oggi. Nel corso delle varie puntate, si parlerà anche di altri tipi di legami affettivi e che ci porteranno ad affrontare via via, tematiche sociali diverse. Ma vediamo i temi che verranno affrontati nella prima puntata di oggi pomeriggio. Il Filo Rosso, il ritorno di Paola Perego oggi su Rai 2 alle 14:00 Il debutto di Il Filo Rosso sarà questo ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 21 novembre 2020)21 novembre su Rai 2 a partire dalle 14:00, spazio al nuovo programma condotto dadal titolo Il. Ideato dal direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo, questo nuovo Format nasce con l’intento di raccontare il rapporto che tiene uniti nonni e nipoti e che lega le generazioni di ieri e di. Nel corso delle varie puntate, si parlerà anche di altri tipi di legami affettivi e che ci porteranno ad affrontare via via, tematiche sociali diverse. Ma vediamo i temi che verranno affrontati nella prima puntata dipomeriggio. Il, il ritorno disu Rai 2 alle 14:00 Il debutto di Ilsarà questo ...

