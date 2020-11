Il Filo Rosso: la tv delle emozioni che parla dei giovani ma non ai giovani (Di sabato 21 novembre 2020) Paola Perego “Il Filo Rosso è un Filo invisibile, se ci pensate è così, che lega la vita di due persone che si amano o che si vogliono bene. Ed è un Filo che a volte, non so se ci avete mai fatto caso, accorcia anche le distanze generazionali. E’ un Filo che ci unisce tutti, questo è fuori dubbio, e oggi si riannoda il mio Filo Rosso con voi, sicuramente”. E’ una Paola Perego emozionata quella che si è riaffacciata oggi su Rai 2 con un nuovo programma tutto suo, un piccolo people show nel quale ha il compito di accogliere e ascoltare le storie della gente comune. Missione che non le risulta difficile, essendosi ormai “specializzata” nella propensione alla cura e alla ricerca di una sintonia con i propri ospiti. Il periodo d’oro de La Talpa resta quello in cui ha ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 21 novembre 2020) Paola Perego “Ilè uninvisibile, se ci pensate è così, che lega la vita di due persone che si amano o che si vogliono bene. Ed è unche a volte, non so se ci avete mai fatto caso, accorcia anche le distanze generazionali. E’ unche ci unisce tutti, questo è fuori dubbio, e oggi si riannoda il miocon voi, sicuramente”. E’ una Paola Perego emozionata quella che si è riaffacciata oggi su Rai 2 con un nuovo programma tutto suo, un piccolo people show nel quale ha il compito di accogliere e ascoltare le storie della gente comune. Missione che non le risulta difficile, essendosi ormai “specializzata” nella propensione alla cura e alla ricerca di una sintonia con i propri ospiti. Il periodo d’oro de La Talpa resta quello in cui ha ...

