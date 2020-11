Il dramma di Antonella, morta di Covid a Barletta dopo 11 ore d'attesa per un posto letto (Di sabato 21 novembre 2020) Aveva febbre e tosse da una settimana Antonella Abbatangelo, 41enne di Trani, mamma di un bimbo di 14 mesi, che è morta giovedì dopo aver contratto il Covid. Il decesso è avvenuto nell’ospedale Dimiccoli di Barletta dove è stata ricoverata per circa cinque giorni, dopo aver atteso 11 ore prima di essere accettata al Pronto soccorso. Il giorno precedente il suo ricovero a Barletta, inoltre, era stata rimandata a casa dal Pronto soccorso di Trani dove era andata perché non stava bene. La storia è raccontata dal Corriere del Mezzogiorno di Bari in un articolo in cui si precisa che la donna non avesse particolari patologie. Il quotidiano riporta anche il commento di un cardiologo, Peppe Carpagnano, in servizio nello stesso ospedale in cui è morta ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) Aveva febbre e tosse da una settimanaAbbatangelo, 41enne di Trani, mamma di un bimbo di 14 mesi, che ègiovedìaver contratto il. Il decesso è avvenuto nell’ospedale Dimiccoli didove è stata ricoverata per circa cinque giorni,aver atteso 11 ore prima di essere accettata al Pronto soccorso. Il giorno precedente il suo ricovero a, inoltre, era stata rimandata a casa dal Pronto soccorso di Trani dove era andata perché non stava bene. La storia è raccontata dal Corriere del Mezzogiorno di Bari in un articolo in cui si precisa che la donna non avesse particolari patologie. Il quotidiano riporta anche il commento di un cardiologo, Peppe Carpagnano, in servizio nello stesso ospedale in cui è...

HuffPostItalia : Il dramma di Antonella, morta di Covid a Barletta dopo 11 ore d'attesa per un posto letto - nigno11 : RT @HuffPostItalia: Il dramma di Antonella, morta di Covid a Barletta dopo 11 ore d'attesa per un posto letto - aranciaverde : Il dramma di Antonella, morta di Covid a Barletta dopo 11 ore d'attesa per un posto letto - aranciaverde : RT @HuffPostItalia: Il dramma di Antonella, morta di Covid a Barletta dopo 11 ore d'attesa per un posto letto - emilio_lena : RT @HuffPostItalia: Il dramma di Antonella, morta di Covid a Barletta dopo 11 ore d'attesa per un posto letto -