Il Cts sulle parole di Crisanti | sono inaccettabili | da censurare

"inaccettabili". Così il Comitato tecnico scientifico nella riunione di ieri ha bollato le parole del microbiologo dell'università di Padova Andrea Crisanti sul vaccino per il Covid. Tutte le azioni che riguardano i vaccini, in Italia e nel mondo, sottolinea il Cts nel resoconto dell'incontro, "vengono fatte sotto rigidissimi controlli" da parte delle agenzie regolatorie internazionali

«Sarebbe opportuno evitare posizioni personali che nulla hanno a che vedere con la scientificità della questione». Il Comitato tecnico scientifico ...

Le parole pronunciate alcuni giorni fa da Andrea Crisanti, direttore di microbiologia all'Università di Padova, sulla sicurezza del vaccino contro il Covid-19 non sono piaciute al Cts, il Comitato tec ...

