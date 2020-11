Il Covid mette a rischio anche l'albero e le stelle di Natale (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - "L'ingiusta chiusura di garden e dettaglio di fiori e piante mette a rischio i circa 13,5 milioni di alberi di Natale veri e di stelle di Natale che ogni anno trovano spazio nelle case degli italiani in occasione delle feste, secondo una tradizione consolidata". È l'allarme lanciato da Coldiretti dopo che in molte regioni è scattato lo stop alle attività di vendita di piante a causa di una errata, sottolinea l'associazione, interpretazione del Dpcm del 3 novembre scorso che al contrario ne garantisce la prosecuzione poichè sono considerate come completamento e sbocco della filiera agricola. Alcune ordinanze locali hanno chiuso così gli spazi dedicati a piante e fiori all'interno di molte strutture come centri commerciali, supermercati e ipermercati, secondo quanto denunciato dalla Consulta ... Leggi su agi (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - "L'ingiusta chiusura di garden e dettaglio di fiori e piantei circa 13,5 milioni di alberi diveri e didiche ogni anno trovano spazio nelle case degli italiani in occasione delle feste, secondo una tradizione consolidata". È l'allarme lanciato da Coldiretti dopo che in molte regioni è scattato lo stop alle attività di vendita di piante a causa di una errata, sottolinea l'associazione, interpretazione del Dpcm del 3 novembre scorso che al contrario ne garantisce la prosecuzione poichè sono considerate come completamento e sbocco della filiera agricola. Alcune ordinanze locali hanno chiuso così gli spazi dedicati a piante e fiori all'interno di molte strutture come centri commerciali, supermercati e ipermercati, secondo quanto denunciato dalla Consulta ...

"Il sindaco di Civitanova si informi, perché al pronto soccorso, al contrario di quanto afferma lui, non c’è niente sotto controllo. Anzi, la situazione è drammatica". Parole di Giulio Silenzi, capogr ...

Escursionista con il Covid: negativi i soccorritori

Nonostante avesse contratto il virus era andato a fare arrampicata a San Marco: c’era molta apprensione per i tecnici coinvolti nel salvataggio ...

