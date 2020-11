Il Covid frena gli investimenti e le spese degli italiani (Di sabato 21 novembre 2020) Il Covid fa crescere la liquidità, ma frena spese e investimenti: il paradosso in un’indagine della società Unimpresa L’emergenza sanitaria da Covid-19 e il conseguente pantano in cui la nostra economia è finita, spaventano le tasche degli italiani: è quanto certifica un’indagine della società Unimpresa, basata su dati della Banca d’Italia, secondo la quale nel corso degli ultimi sette mesi sui nostri conti correnti siamo arrivati ad accumulare fino a 1.297 miliardi, che però non si sono tradotti in spese o investimenti. Come spiega il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro, “E’ crollata la fiducia, e la colpa non è solo dell’emergenza sanitaria, ma anche del Governo che è in stato confusionale e non è in ... Leggi su zon (Di sabato 21 novembre 2020) Ilfa crescere la liquidità, ma: il paradosso in un’indagine della società Unimpresa L’emergenza sanitaria da-19 e il conseguente pantano in cui la nostra economia è finita, spaventano le tasche: è quanto certifica un’indagine della società Unimpresa, basata su dati della Banca d’Italia, secondo la quale nel corsoultimi sette mesi sui nostri conti correnti siamo arrivati ad accumulare fino a 1.297 miliardi, che però non si sono tradotti in. Come spiega il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro, “E’ crollata la fiducia, e la colpa non è solo dell’emergenza sanitaria, ma anche del Governo che è in stato confusionale e non è in ...

LuigiF97101292 : RT @Libero_official: 'Il #vaccinto anti #Covid ha avuto una procedura sospetta'. Paolo #Mieli frena: 'Fossi giovane non lo farei' #Ottoemez… - salernonotizie : A Baronissi il Covid non ferma la sua azione contagiosa: altri 12 casi di positività - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: 'Il #vaccinto anti #Covid ha avuto una procedura sospetta'. Paolo #Mieli frena: 'Fossi giovane non lo farei' #Ottoemez… - Lulu79955474 : RT @Libero_official: 'Il #vaccinto anti #Covid ha avuto una procedura sospetta'. Paolo #Mieli frena: 'Fossi giovane non lo farei' #Ottoemez… - Mariang47614228 : RT @Libero_official: 'Il #vaccinto anti #Covid ha avuto una procedura sospetta'. Paolo #Mieli frena: 'Fossi giovane non lo farei' #Ottoemez… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid frena Il Covid frena gli interventi al pancreas La Stampa Frena il coronavirus; calano i casi in provincia di Lucca e in Toscana; 44 i decessi

Sono 229 i positivi al covid-19 sul nostro territorio, -11 rispetto al giorno precedente. Sensibile diminuzione anche in Toscana1892 (-315). Resta alto ...

Covid, contagi in calo ma altri 3 morti

A Massa Carrara il numero dei pazienti positivi deceduti sale a quota 257. Sono 92 i nuovi casi in provincia: 81 sulla costa e 3 in Lunigiana ...

Sono 229 i positivi al covid-19 sul nostro territorio, -11 rispetto al giorno precedente. Sensibile diminuzione anche in Toscana1892 (-315). Resta alto ...A Massa Carrara il numero dei pazienti positivi deceduti sale a quota 257. Sono 92 i nuovi casi in provincia: 81 sulla costa e 3 in Lunigiana ...