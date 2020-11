"Il coronavirus nato in Italia". Dalla Cina nuova porcheria comunista: Wuhan? No, colpa della Lombardia (Di sabato 21 novembre 2020) Il coronavirus? colpa dell'Italia. La Cina manipola i risultati dello studio del professor Giovanni Apolone, condotto presso l'Istituto nazionale dei tumori di Milano, che indaga sulla possibile presenza del Covid in Lombardia già negli ultimi mesi del 2019. Una circostanza che ormai quasi tutti gli studiosi danno per assodata ma che non attribuisce in alcun modo all'Italia la "responsabilità" di aver dato alla luce l'epidemia. E anzi non esclude l'ipotesi che visti i grandi legami commerciali tra la Cina (e in particolare Wuhan) e l'Italia, sia stato proprio il silenzio delle autorità di Pechino a contribuire a diffondere il virus in Europa molti mesi prima che l'epidemia diventasse conclamata nella regione dell'Hubei. Il viceministro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Ildell'. Lamanipola i risultati dello studio del professor Giovanni Apolone, condotto presso l'Istituto nazionale dei tumori di Milano, che indaga sulla possibile presenza del Covid ingià negli ultimi mesi del 2019. Una circostanza che ormai quasi tutti gli studiosi danno per assodata ma che non attribuisce in alcun modo all'la "responsabilità" di aver dato alla luce l'epidemia. E anzi non esclude l'ipotesi che visti i grandi legami commerciali tra la(e in particolare) e l', sia stato proprio il silenzio delle autorità di Pechino a contribuire a diffondere il virus in Europa molti mesi prima che l'epidemia diventasse conclamata nella regione dell'Hubei. Il viceministro ...

